Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг схвалила підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення для населення.

Джерело: пресслужба НКРЕКП

29 червня відбулося засідання Комісії, на якому ухвалили рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:

1) КП “ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ”;

2) КП “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”;

3) КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”;

4) КП “ДНІПРОВОДОКАНАЛ” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

5) КП “НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ”;

6) ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”;

7) ДМП ВКГ “ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС”;

8) КП “ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

9) КП “КРИВБАСВОДОКАНАЛ”;

10) КВП “КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ”;

11) КП “ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

12) КП “ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА”;

13) КП “ВОДОКАНАЛ” (М ЗАПОРІЖЖЯ);

14) КП “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ”;

15) ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”;

16) ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД”;

17) ЛМКП “ЛЬВІВВОДОКАНАЛ”;

18) КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

19) ТОВ “ІНФОКС” (ФІЛІЯ “ІНФОКСВОДОКАНАЛ”);

20) КП “КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ” КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;

21) КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ”;

22) РОВКП ВКГ “РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ”;

23) КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ” СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

24) КП “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”;

25) МКП “ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”;

26) КП “МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ” (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);

27) ПрАТ “АЗОТ” (М. ЧЕРКАСИ);

28) КП “ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

29) КП “ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ”;

30) КП “ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

31) АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”;

32) ПрАТ “АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “КИЇВВОДОКАНАЛ”;

33) КП “НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;

34) КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ “БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ”.

Водночас знято з розгляду питання про прийняття постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП “ІРПІНЬВОДОКАНАЛ”.

Як зауважив під час засідання комісії член НКРЕКП Руслан Кайдаш, середнє зростання знаходиться в межах 30%.

Зазначається, що зростання суми у квитанції на воду для середньостатистичної сім’ї складе близько 60 грн. Субсидії також будуть перераховані.

Один з основних факторів, що вплинув на рішення про перегляд тарифів – зростання вартості електроенергії.

Нагадаємо, під час засідання Уряду 30 травня було схвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт.

Раніше у Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомляли, що витрати на воду та водовідведення після підвищення тарифів збільшаться на 60 гривень.