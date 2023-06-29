Джерело: пресслужба НКРЕКП
29 червня відбулося засідання Комісії, на якому ухвалили рішення прийняти постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:
1) КП “ВІННИЦЯОБЛВОДОКАНАЛ”;
2) КП “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”;
3) КП ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД”;
4) КП “ДНІПРОВОДОКАНАЛ” ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
5) КП “НОВОМОСКОВСЬК ВОДОКАНАЛ”;
6) ПрАТ “ЕНЕРГОРЕСУРСИ”;
7) ДМП ВКГ “ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС”;
8) КП “ПАВЛОГРАДСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” ПАВЛОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
9) КП “КРИВБАСВОДОКАНАЛ”;
10) КВП “КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ”;
11) КП “ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
12) КП “ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА УЖГОРОДА”;
13) КП “ВОДОКАНАЛ” (М ЗАПОРІЖЖЯ);
14) КП “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКВОДОЕКОТЕХПРОМ”;
15) ТОВ “БІЛОЦЕРКІВВОДА”;
16) ОКВП “ДНІПРО-КІРОВОГРАД”;
17) ЛМКП “ЛЬВІВВОДОКАНАЛ”;
18) КП “ДРОГОБИЧВОДОКАНАЛ” ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
19) ТОВ “ІНФОКС” (ФІЛІЯ “ІНФОКСВОДОКАНАЛ”);
20) КП “КРЕМЕНЧУКВОДОКАНАЛ” КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ;
21) КП ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ”;
22) РОВКП ВКГ “РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ”;
23) КП “МІСЬКВОДОКАНАЛ” СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
24) КП “ТЕРНОПІЛЬВОДОКАНАЛ”;
25) МКП “ХМЕЛЬНИЦЬКВОДОКАНАЛ”;
26) КП “МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ” (М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ);
27) ПрАТ “АЗОТ” (М. ЧЕРКАСИ);
28) КП “ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ” ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
29) КП “ЧЕРНІВЦІВОДОКАНАЛ”;
30) КП “ЧЕРНІГІВВОДОКАНАЛ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
31) АТ “УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ”;
32) ПрАТ “АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ “КИЇВВОДОКАНАЛ”;
33) КП “НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА” НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
34) КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ “БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ”.
Водночас знято з розгляду питання про прийняття постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення КП “ІРПІНЬВОДОКАНАЛ”.
Як зауважив під час засідання комісії член НКРЕКП Руслан Кайдаш, середнє зростання знаходиться в межах 30%.
Зазначається, що зростання суми у квитанції на воду для середньостатистичної сім’ї складе близько 60 грн. Субсидії також будуть перераховані.
Один з основних факторів, що вплинув на рішення про перегляд тарифів – зростання вартості електроенергії.
Нагадаємо, під час засідання Уряду 30 травня було схвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення до 2,64 гривні за кВт.
Раніше у Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомляли, що витрати на воду та водовідведення після підвищення тарифів збільшаться на 60 гривень.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що тарифи на електроенергію для населення до кінця цього року більше не підвищуватимуться.
- З 1 червня 2023 року в Україні зріс тариф на електроенергію для споживачів до 2,64 грн/кВт. У НЕК “Укренерго” пояснили, чому таке підвищення тарифу є необхідністю.
- На три обленерго наклали штраф розміром 85 тисяч гривень через неналежне інформування споживачів щодо графіків відключень. А “ДТЕК Київські регіональні електромережі” отримали покарання розмірі 170 тисяч гривень.
- Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Костянтин Ущаповський заявив, що “НЕК “Укренерго” не виконала покладене на неї законом зобов’язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 млн грн від експорту електроенергії до Словаччини.