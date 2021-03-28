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У Норт-Ванкувері чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці: є жертви

Одна людина загинула і ще шестеро отримали поранення в результаті нападу чоловіка у публічній бібліотеці Lynn Valley і поруч з нею в канадському місті Норт-Ванкувер.

Неділя, 28 березня 2021, 10:02

Про це повідомили в місцевій поліції, докладніше пише сайт канадського телеканалу CBC.

Чоловік поранив сімох людей – одна жінка загинула, ще шестеро отримали поранення і зараз знаходяться в лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо.

За словами правоохоронців, нападник діяв сам і був затриманий, його особа поки не розголошується.

Сержант Френк Джанг з Об’єднаної групи з розслідування вбивств розповів телеканалу, що підозрюваний – чоловік у віці 20 років, раніше він був відомий поліції.

Зараз ведеться розслідування інциденту, а також триває пошук можливих постраждалих.

Поліція не визначила мотив нападу, але попросила всіх, хто був свідком інциденту або має фото або відео, поділитися ними з правоохоронцями.

Фото: Andrew Cocking/Twitter

За словами очевидців, чоловік був озброєний “великим незвичайним ножем”.

Також Джастін Прасад, який працює в кредитній спілці поруч з бібліотекою, сказав CBC, що бачив, як підозрюваний був арештований поліцією і вивезений на машині швидкої допомоги. За його словами, схоже, що офіцери могли застрелити підозрюваного гумовими кулями.

Відео затримання нападника оприлюднила репортерка місцевого телеканалу CTV Шеннон Патерсон.

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

“Сьогодні я серцем з Норт-Ванкувером. Всім, хто постраждав в результаті цього жорстокого інциденту в Lynn Valley, знайте, що все канадці думають про вас і бажають якнайшвидшого одужання пораненим”, – написав він у Twitter.

  • 16 березня в американській Атланті й передмісті відбулися три збройні конфлікти, в результаті яких загинули щонайменше вісім осіб. Підозрюваного затримали.
  • За даними правоохоронців, четверо людей були вбиті, одна поранена в масажному салоні Young в передмісті Атланти. Пізніше стало відомо про напад на ще два аналогічних заклади – Gold Massage Spa й Aroma Therapy Spa. В Gold Spa загинули три жінки, в Aroma Spa – ще одна жінка.
  • Підозрюваного в стрілянині, 21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстоку затримали приблизно  за  240 км на південь від Атланти.
Теги: напад, Норт-Ванкувер, библиотека, Канада

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