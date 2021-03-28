У Норт-Ванкувері чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці: є жертви

Одна людина загинула і ще шестеро отримали поранення в результаті нападу чоловіка у публічній бібліотеці Lynn Valley і поруч з нею в канадському місті Норт-Ванкувер.

Про це повідомили в місцевій поліції, докладніше пише сайт канадського телеканалу CBC.

Чоловік поранив сімох людей – одна жінка загинула, ще шестеро отримали поранення і зараз знаходяться в лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311 — North Vancouver RCMP (@nvanrcmp) March 27, 2021

За словами правоохоронців, нападник діяв сам і був затриманий, його особа поки не розголошується.

Сержант Френк Джанг з Об’єднаної групи з розслідування вбивств розповів телеканалу, що підозрюваний – чоловік у віці 20 років, раніше він був відомий поліції.

Зараз ведеться розслідування інциденту, а також триває пошук можливих постраждалих.

Поліція не визначила мотив нападу, але попросила всіх, хто був свідком інциденту або має фото або відео, поділитися ними з правоохоронцями.

За словами очевидців, чоловік був озброєний “великим незвичайним ножем”.

Також Джастін Прасад, який працює в кредитній спілці поруч з бібліотекою, сказав CBC, що бачив, як підозрюваний був арештований поліцією і вивезений на машині швидкої допомоги. За його словами, схоже, що офіцери могли застрелити підозрюваного гумовими кулями.

Відео затримання нападника оприлюднила репортерка місцевого телеканалу CTV Шеннон Патерсон.

Video of the alleged Lynn Valley stabbing suspect who appears to stab himself in the leg before being taken into custody ⁦@CTVVancouver⁩ pic.twitter.com/u7VkvW1kTr — Shannon Paterson (@ctv_shannon) March 27, 2021

На інцидент відреагував прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.