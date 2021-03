У Норт-Ванкувері чоловік з ножем напав на людей в бібліотеці: є жертви

Про це повідомили в місцевій поліції, докладніше пише сайт канадського телеканалу CBC.

Чоловік поранив сімох людей – одна жінка загинула, ще шестеро отримали поранення і зараз знаходяться в лікарні. Про їхній стан поки нічого не відомо.

#ALERT: informing the public of multiple victims stabbed within & outside #LynnValley Library. One suspect in custody. Appears this was a lone suspect. No ongoing threat to public. We are still looking for potential additional victims. Any witnesses please call us at 604-985-1311

— North Vancouver RCMP (@nvanrcmp) March 27, 2021