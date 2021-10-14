Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Напад в місті Конгсберг, на північний захід від столиці Осло, стався о 18:13 за місцевим часом.
Поліція заарештувала 37-річного данця. Правоохоронці вважають, що він був без спільників. Наразі з’ясовують, чи був це терористичний акт.
Прем’єрка Норвегії Ерна Сольберг запевнила, що зараз ситуація під контролем поліції.
Чоловік скоїв напад у супермаркеті Coop Extra у західній частині Конгсберга. Одним із поранених виявився черговий поліціянт, який в цей час перебував в магазині.
Начальник місцевої поліції Ойвінд Аас розповів, що нападнику вдалося втекти з місця злочину, але вже через пів години його вдалося заарештувати. Мотиви нападу поки невідомі.
Нагадаємо, що в липні 2011 року норвезький ультраправий екстреміст Андерс Берінг Брейвік вбив 77 людей, більшість з яких підлітки. Його засудили до 21 року позбавлення волі – максимально можливого терміну.
У серпні 2019 року чоловік з автоматом напав на мечеть в Осло. У тому ж році спецслужба країни повідомила, що в усьому світі спостерігається ріст тероризму правих, і попередила, що в найближчому майбутньому країна, швидше за все, стане мішенню.