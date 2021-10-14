У норвезькому місті Кунгсберг чоловік, озброєний луком і стрілами, вбив п'ятьох людей та ще двох поранив. Нападника затримали, йому пред'явили звинувачення.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Напад в місті Конгсберг, на північний захід від столиці Осло, стався о 18:13 за місцевим часом.

Поліція заарештувала 37-річного данця. Правоохоронці вважають, що він був без спільників. Наразі з’ясовують, чи був це терористичний акт.

Прем’єрка Норвегії Ерна Сольберг запевнила, що зараз ситуація під контролем поліції.

Чоловік скоїв напад у супермаркеті Coop Extra у західній частині Конгсберга. Одним із поранених виявився черговий поліціянт, який в цей час перебував в магазині.

Начальник місцевої поліції Ойвінд Аас розповів, що нападнику вдалося втекти з місця злочину, але вже через пів години його вдалося заарештувати. Мотиви нападу поки невідомі.

Нагадаємо, що в липні 2011 року норвезький ультраправий екстреміст Андерс Берінг Брейвік вбив 77 людей, більшість з яких підлітки. Його засудили до 21 року позбавлення волі – максимально можливого терміну.

У серпні 2019 року чоловік з автоматом напав на мечеть в Осло. У тому ж році спецслужба країни повідомила, що в усьому світі спостерігається ріст тероризму правих, і попередила, що в найближчому майбутньому країна, швидше за все, стане мішенню.