Про це повідомляє Deutsche Welle.
Він співав з ранку четверга по ранку суботи – 50 годин 50 хвилин і 50 секунд. Він виконав весь репертуар Елвіса Преслі кілька разів.
Щогодини чоловік перерву на п’ять хвилин, щоб випити гарячої води з медом і лимоном і з’їсти енергетичний батончик. Також він міг економити ці перерви, щоб пізніше відпочити побільше.
Досягнення співака внесли до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд тримався 16 років – з 2004 року. Тоді британець Томас Гейдж співав 43 години 11 хвилин і 11 секунд.
- Раніше повідомлялося, що племінниця Дональда Трампа – Мері Трамп – написала книгу мемуарів про свого відомого дядька. У перший же день після публікації вона побила рекорд з продажу.