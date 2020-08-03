Норвежець Чьєлл Хеннінг Бьyoрнстад під псевдонімом Kjell Elvis виконував пісні Елвіса Преслі більше двох діб поспіль і встановив новий світовий рекорд.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Він співав з ранку четверга по ранку суботи – 50 годин 50 хвилин і 50 секунд. Він виконав весь репертуар Елвіса Преслі кілька разів.

Щогодини чоловік перерву на п’ять хвилин, щоб випити гарячої води з медом і лимоном і з’їсти енергетичний батончик. Також він міг економити ці перерви, щоб пізніше відпочити побільше.

Досягнення співака внесли до Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд тримався 16 років – з 2004 року. Тоді британець Томас Гейдж співав 43 години 11 хвилин і 11 секунд.