Про це повідомляє видання The Local.

Так, у четвер з’явилися повідомлення, що Сульберг та її сім’я наприкінці лютого відсвяткували її 60-річчя на гірськолижному курорті Гейло на півдні країни. Сім’я збиралася разом дві ночі поспіль.

“На підставі інформації, яка з’явилася в пресі, а також заяв самого прем’єр-міністра, поліція вирішила розпочати розслідування, пов’язане з можливим порушенням правил контролю за інфекцією”, – йдеться у повідомленні поліції.

Відомо, що 13 членів сім’ї Сульберг та її оточення святкували в ресторані на курорті в п’ятницю, 25 лютого. Національні правила боротьби з коронавірусом COVID-19 на той час передбачали, що на приватному заході в ресторані може збиратися не більше 10 осіб.

Того вечора прем’єрка не була присутня на заході, оскільки проходила огляд в Осло.

Наступної ночі, в суботу, 26 лютого, Сульберг святкувала в компанії 14 осіб в квартирі, яку вона зняла. Згідно з карантинними правилами, які діють у Норвегії, приватні зібрання для сім’ї, друзів та знайомих, які проводяться в орендованому приміщенні, можуть відвідувати не більше 10 людей.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Erna Solberg (@erna_solberg)

“Я, яка щодня стоїть і розповідає людям про боротьбу з інфекцією, повинна була краще знати правила. Але правда полягає в тому, що я не ретельно перевірила правила і не зрозуміла, що коли сім’я виходить разом у кількості більше 10 людей, це класифікується як подія” – заявила Сульберг, коментуючи інцидент.

Міністр охорони здоров’я Норвегії Бент Хойе розкритикував керівницю уряду через цей інцидент.

“Цього не повинно було статися. Зрозуміло, що ми, хто формуємо правила та говоримо про їх важливість, повинні дотримуватися правил і порад” – заявив він.

Сама Сульберг уже оприлюднила вибачення.

“Мені шкода, що ми з родиною порушили правила щодо коронавірусу. Цього ніколи не повинно було статися. Нам слід було дотримуватися рекомендацій, яких я просила вас дотримуватися”, – зазначила вона у вибаченнях, опублікованих у Facebook.

У поліції повідомили, що прем’єрці доведеться заплатити штраф, якщо її вину доведуть.