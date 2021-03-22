У Норвегії після щеплення препаратом AstraZeneca померли двоє людей: зв’язок з вакциною встановлюється

Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.
“Норвезьке агентство з лікарських засобів і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) продовжують вивчати аналогічні звіти про побічні реакції в Європі, щоб з’ясувати, чи можуть ці випадки бути пов’язані з вакцинацією вакциною AstraZeneca. Агентство передає дані про всі випадки захворювання в країні EMA і Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) “, – йдеться в повідомленні.
В агентстві також нагадали про п’ять пацієнтів, госпіталізованих після вакцинації препаратом AstraZeneca, у яких була виявлена комбінація тромбозу, крововиливів і низького числа тромбоцитів. Один з них помер.
“Агентство не може виключаии, що ці випадки можуть бути пов’язані з вакциною AstraZeneca”, – зазначає пресслужба регулятора.
Нагадаємо, у лютому Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину проти коронавірусу компанії AstraZeneca та Оксфордського університету для екстреного використання.
- Дослідження показували, що вакцина проти коронавірусу COVID-19 виробництва Oxford/AstraZeneca дає більш ефективний захист, якщо колоти дві дози з інтервалом між ними в три місяці і більше.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколи вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього низка європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.