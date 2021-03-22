У Норвегії після щеплення препаратом AstraZeneca померли двоє людей: зв’язок з вакциною встановлюється

У Норвегії померли ще двоє людей після вакцинації проти COVID-19 препаратом британсько-шведської компанії AstraZeneca. Зв'язок смертей та застосування вакцини встановлюється.

Про це повідомляє Норвезьке агентство лікарських засобів.

“Норвезьке агентство з лікарських засобів і Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) продовжують вивчати аналогічні звіти про побічні реакції в Європі, щоб з’ясувати, чи можуть ці випадки бути пов’язані з вакцинацією вакциною AstraZeneca. Агентство передає дані про всі випадки захворювання в країні EMA і Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) “, – йдеться в повідомленні.

В агентстві також нагадали про п’ять пацієнтів, госпіталізованих після вакцинації препаратом AstraZeneca, у яких була виявлена ​​комбінація тромбозу, крововиливів і низького числа тромбоцитів. Один з них помер.

“Агентство не може виключаии, що ці випадки можуть бути пов’язані з вакциною AstraZeneca”, – зазначає пресслужба регулятора.