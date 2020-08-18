У Норвегії правоохоронці затримали громадянина цієї країни за підозрою в шпигунстві на користь Російської Федерації.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Затриманий чоловік підозрюється в незаконній передачі інформації співробітнику російської розвідки.

Норвежець, ім’я якого не озвучується, підозрюється в “нанесенні шкоди життєво важливим національним інтересам”. За це йому загрожує до 15 років в’язниці.

Представник Норвезької поліцейської служби безпеки (PST) Мартін Бернсен розповів агентству, що затримання відбулося в ресторані в Осло в минулу суботу під час зустрічі норвежця з представником розвідки РФ.

“Він (норвежець) був заарештований у присутності офіцера розвідки”, – зазначив Бернсен.

Представник РФ не був затриманий. У PST відмовилися повідомити агентству, чи був цей чоловік дипломатом, що могло стати перешкодою для його арешту.

Як інформує агентство Associated Press, 50-річний норвежець працював у компанії DNV GL, яка займається консультаційними послугами в сфері енергетики (відновлювальних джерел енергії та нафтогазової галузі).

“Ми вважаємо, що завдяки своїй роботі він отримав доступ до інформації, яка становить інтерес для іноземної держави”, – відзначили в PST.

Заарештований норвежець заперечує будь-які правопорушення, про що повідомила його адвокат Маріанна Дарре-Несс після слухання справи в окружному суді Осло.

Правоохоронці просять суд заарештувати чоловіка на чотири тижні.