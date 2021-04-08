Поліція Норвегії торік знайшла тіло чоловіка, який помер у 2011 році. Протягом дев'яти років ніхто не знав про те, що його вже немає в живих.

Про це повідомляє ВВС.

Чоловікові, тіло якого знайшли, було близько 60 років в момент смерті. У його квартирі потрібно було провести деякі ремонтні роботи, тому туди увійшли працівники комунальних служб. Судячи з упакування молока і листів, які знайшли у квартирі, поліція дізналася, що чоловік помер у квітні 2011 року.

За всі ці роки ніхто не повідомив про зникнення чоловіка. Він був кілька разів одружений і у нього були діти.

Інспектор поліції Осло Грете Ліен Метлід сказала: “Ми багато думали про це … Це особливий випадок, і він змушує нас ставити питання про те, як це могло статися”.

Розтин показав, що чоловік помер природною смертю.

Також стало відомо, що Норвезьке управління праці та соціального забезпечення (NAV) припинило надсилати чоловікові пенсію у 2018 році, коли їм не вдалося зв’язатися з ним.