Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Активісти прибули до судна на невеликому човні. Після чого вони прикували себе до якірного ланцюга танкера. У такий спосіб активісти намагаються запобігти розвантаженню 95 тисяч тонн нафти. Танкер знаходиться біля нафтового термінала Exxon Mobil в Слагені. Це приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.

“Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна”, – заявив глава Greenpeace Норвегії Фроде Плейм.

“Грінпісовці” закликали норвезький уряд заборони імпорт викопного палива з Росії. На думку глави норвезького підрозділу, Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти щодо імпорту через агресії РФ стосовно України.

Зазначимо, що Esso Norway узгодила постачання російської нафти ще до початку широкого вторгнення. Подальших закупівель фірма не планує.

Фото: Greenpeace PressDesk

Фото: Greenpeace PressDesk

Зазначимо, що 31 березня біля узбережжя Данії також заблокували нафтові танкери. Активісти Greenpeace на байдарках і надувних човнах встали між суднами Seaoath і Pertamina Prime, аби запобігти перевезенню 100 тисяч тонн російської нафти.