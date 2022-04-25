Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.
Активісти прибули до судна на невеликому човні. Після чого вони прикували себе до якірного ланцюга танкера. У такий спосіб активісти намагаються запобігти розвантаженню 95 тисяч тонн нафти. Танкер знаходиться біля нафтового термінала Exxon Mobil в Слагені. Це приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.
“Нафта лежить в основі не тільки кліматичної кризи, а й воєн і конфліктів. Я шокований тим, що Норвегія діє як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує війну Путіна”, – заявив глава Greenpeace Норвегії Фроде Плейм.
“Грінпісовці” закликали норвезький уряд заборони імпорт викопного палива з Росії. На думку глави норвезького підрозділу, Exxon Mobil Esso має розірвати будь-які контракти щодо імпорту через агресії РФ стосовно України.
Зазначимо, що Esso Norway узгодила постачання російської нафти ще до початку широкого вторгнення. Подальших закупівель фірма не планує.
Зазначимо, що 31 березня біля узбережжя Данії також заблокували нафтові танкери. Активісти Greenpeace на байдарках і надувних човнах встали між суднами Seaoath і Pertamina Prime, аби запобігти перевезенню 100 тисяч тонн російської нафти.
- Нагадаємо, у російському Брянську у ніч з 24 на 25 квітня сталася пожежа на нафтобазі. Перед загорянням місцеві жителі чули вибухи.
- Російську компанію Urals виключили з останнього тендеру Індійської нафтової корпорації. Компанія, яка раніше купувала великі обсяги сировини, наразі скасувала аукціон для РФ щодо сортів нафти з високим вмістом сірки.