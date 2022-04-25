Активісти Greenpeace заблокували танкер з російською нафтою на знак протесту проти російського вторгнення в Україну. Вони прикували себе ланцюгом до судна, який доставив товар до Норвегії.

Про це повідомила міжнародна агенція Reuters.

Активісти прибули до судна на невеликому човні. Після чого вони прикували себе до якірного ланцюга танкера. У такий спосіб активісти намагаються запобігти розвантаженню 95 тисяч тонн нафти. Танкер знаходиться біля нафтового термінала Exxon Mobil в Слагені. Це приблизно за 70 км на південь від столиці Осло.