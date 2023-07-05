Джерело: сайт норвезького уряду.
Муніципалітети зможуть приймати більше українських переселенців згідно з новими правилами. Ще буде дозволено тимчасово розширювати вже наявні дитячі садки.
Рішення покликано забезпечити місцями дітей у дошкільних закладах, якого цього потребують. Постанова втратить чинність, коли завершиться дія тимчасових правил закону про дитячі садки. Їх уряд Норвегії продовжив до 1 липня 2024 року.
Міська влада зможе погоджувати заявки на відкриття закладів, а також надавати тимчасові субсидії. Постанова охоплює і приватні дитсадки. Дозволи та гранти передбачено терміном до 3 років.
У Норвезькій конфедерації освіти висловили думку, що відкривати нові дитсадки варто обмежено. Вони пояснили свою позицію ризиком, що тимчасові заклади будуть гірше обладнані та виникнуть проблеми із персоналом.
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