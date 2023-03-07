У Бергені (Норвегія) планують відкрити найдовший в Європі велосипедний та пішохідний тунель. Відкриття заплановано на 15 квітня 2023 року.

Про це повідомило Euronews.

Тунель має довжину 2,9 кілометра. Відкриття планується разом з заходами із бігу та велоспорту.

Близько десяти хвилин потрібно, аби проїхати на велосипеді. Для пішоходів шлях складатиме від 30 до 45 хвилин.

Тунель прорізали через гору Льовстаккен у південно-західному норвезькому місті. Він буде з’єднувати житлові райони Філінгсдален і Міндемірен. Велосипедисти зможуть продовжити рух до центру Бергена існуючими маршрутами.

Загальна відстань маршруту від районів до центру міста становить 7,8 кілометра. Для велосипедистів шлях займає приблизно 25-40 хвилин.

Тунель та решта велосипедного маршруту до центру міста Берген фінансуються через державну підтримку муніципалітету “Екологічна обіцянка”. Цей проєкт покликаний, аби люди обирали велосипед або піші прогулянки, а не автомобіль. Створення тунелю допоможе зменшити трафік, скоротити викиди, які нагрівають планету, а також скоротити шкідливе забруднення.