Про це повідомило Euronews.
Тунель має довжину 2,9 кілометра. Відкриття планується разом з заходами із бігу та велоспорту.
Близько десяти хвилин потрібно, аби проїхати на велосипеді. Для пішоходів шлях складатиме від 30 до 45 хвилин.
Тунель прорізали через гору Льовстаккен у південно-західному норвезькому місті. Він буде з’єднувати житлові райони Філінгсдален і Міндемірен. Велосипедисти зможуть продовжити рух до центру Бергена існуючими маршрутами.
Загальна відстань маршруту від районів до центру міста становить 7,8 кілометра. Для велосипедистів шлях займає приблизно 25-40 хвилин.
Тунель та решта велосипедного маршруту до центру міста Берген фінансуються через державну підтримку муніципалітету “Екологічна обіцянка”.
Цей проєкт покликаний, аби люди обирали велосипед або піші прогулянки, а не автомобіль. Створення тунелю допоможе зменшити трафік, скоротити викиди, які нагрівають планету, а також скоротити шкідливе забруднення.
- Принц Гаррі Герцог Сассекський розповів, що має проблеми з психічним здоров’ям та завжди почувався “не таким, як решта членів його родини”.