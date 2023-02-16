У парламенті Норвегії більшістю голосів досягли згоди щодо довгострокової програми підтримки України на майже 7 мільярдів євро.

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

За словами норвезького прем’єра Йонаса Гар Стьоре, він дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання.

Щорічні пожертви у межах програми становитимуть понад 1,3 млрд євро, допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно. Втім, пропорцію допомоги на цивільні та військові потреби визначатимуть безпосередньо перед наступним роком – залежно від перебігу війни.

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“У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги”, – додав Стьоре. Також кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови.

Допомога включатиме:

зброю з озброєння норвезької армії та купленої через міжнародні механізми,

зброю, закуплену напряму у виробників,

навчання для українських військових.

“Тісна координація з українською владою та міжнародними партнерами щодо цільового призначення допомоги буде життєво важливою для того, щоби кошти використовувалися згідно з потребами України”, – йдеться в повідомленні.