Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.
За словами норвезького прем’єра Йонаса Гар Стьоре, він дуже задоволений наявністю такої широкої підтримки щодо цієї програми для України, яка діятиме упродовж наступних п’яти років, тобто і за парламенту наступного скликання.
Щорічні пожертви у межах програми становитимуть понад 1,3 млрд євро, допомога надаватиметься на основі поточних потреб України, оцінку яких оновлюватимуть регулярно. Втім, пропорцію допомоги на цивільні та військові потреби визначатимуть безпосередньо перед наступним роком – залежно від перебігу війни.
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“У 2023 році половина наданої допомоги буде у вигляді військової допомоги”, – додав Стьоре. Також кошти спрямують на гуманітарні потреби в Україні, на підтримку цивільної інфраструктури та відбудови.
Допомога включатиме:
- зброю з озброєння норвезької армії та купленої через міжнародні механізми,
- зброю, закуплену напряму у виробників,
- навчання для українських військових.
“Тісна координація з українською владою та міжнародними партнерами щодо цільового призначення допомоги буде життєво важливою для того, щоби кошти використовувалися згідно з потребами України”, – йдеться в повідомленні.
- Норвегія має намір збільшити витрати зі свого суверенного фонду для допомоги Україні. Найближчими роками виділятимуть кошти для фінансування військової та громадянської підтримки України.
- У Норвегії вважають, що Росія несе одну з найбільших загроз для їхньої країни. У Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) заявили, що РФ зацікавлена в отриманні секретної інформації.