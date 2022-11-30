У Норвегії розпочали суд над Андрієм Якуніним, сином соратника президента РФ Володимира Путіна, який запускав дрон на Шпіцбергені.

Про це повідомляє агентство АР.

Андрій Якунін є сином колишнього глави РЖД Володимира Якуніна, близького соратника президента РФ Володимира Путіна заперечував будь-які правопорушення на початку судового процесу.

Його звинувачують у порушенні закону, що забороняє росіянам керувати дронами на території Норвегії.

Якуніна, який має російський та британський паспорти заарештували в Гаммерфесті 17 жовтня, після того, як він пропливав навколо арктичного архіпелагу Шпіцберген та вздовж узбережжя Норвегії.

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Під час обшуку поліція вилучила “дрони та електронні пристрої”. За словами адвоката підзахисного Джона Елдена, росіянин знімав за допомогою дрону альпіністів та плавання повз льодовики під вітрилом. Також адвокат наголосив, що Якунін повинен вважатися громадянином Великої Британії.

Наразі Андрій під вартою. Суд над ним триватиме до п’ятниці.

ДОВІДКА: Шпіцберген – єдиний населений острів норвезького архіпелагу. На острові проживає близько 3400 мешканців (із них 1500 норвежців), які мешкають переважно в адміністративному центрі норвезької провінції Свальбард — Лонг’їрі.

Більшість працює в зимовий час на вугільних шахтах компанії “Det Store Norske” за річним контрактом. Частина населення мешкає тут уже багато років. Також працює група вчених, що займається дослідженням озонової діри та місцевої флори й фауни.

Решту населення становлять дві російські громади, що розташовані у шахтарських селищах Пірамідені та Баренцбурзі. Роботи з видобутку вугілля в Пірамідені припинили у 1995 році. Відносини росіян і норвежців цілком добросусідські.