Колишній командир приватної військової компанії "Вагнер" Андрій Медведєв, що утік до Норвегії у пошуках притулку, зізнався в участі у бійці біля бару в Осло та носінні пневматичної зброї в громадських місцях.

Про це інформує Reuters.

26-річний Андрій Медведєв перетнув російсько-норвезький кордон у січні цього року та розповів про період, коли він у складі ПВК “Вагнер” воювати проти України.

Медведєва звинувачують у тому, що він 22 лютого влаштував бійку неподалік бару в Осло. Коли на місце приїхала поліція, він чинив опір арешту та вдарив щонайменше одного поліціянта.

Крім того, колишнього “вагнерівця” звинувачують у тому, що він приніс до бару пневматичну зброю. За словами його адвоката Бринюльфа Ріснеса, це звинувачення на свою адресу Медведєв визнає. Однак він не визнав себе винним у вчиненні насильства щодо поліціянта, що є найсерйознішим звинуваченням, яке йому загрожує, максимальне покарання за яке передбачає три роки позбавлення волі.

“Він розуміє, що того вечора він був неконтрольований і вживав занадто багато алкоголю, і відбулася бійка з людьми біля бару. Він не погоджується з обвинуваченням у застосуванні насильства до поліціянта. Це було непорозуміння. Він ніколи не торкався поліціянта”, — сказав його адвокат.

Як пояснили в Імміграційній службі Норвегії, якщо Медведєва визнають винним, то не обов’язково висилатимуть з Норвегії. Якщо шукача притулку засудять за насильницький злочин, йому можуть надати тимчасовий, а не постійний дозвіл на проживання.

За даними Reuters, Медведєв продовжує співпрацювати з Національною службою карного розшуку Норвегії, що розслідує воєнні злочини, зокрема його участь у повномасштабній війні Росії проти України у складі ПВК “Вагнер”.

Нагадаємо, що раніше колишній командир російської приватної військової компанії “Вагнер” Андрій Медведєв утік до Норвегії у пошуках притулку після перетину кордону цієї країни.

В інтерв’ю російському журналісту Володимиру Осєчкіну, що допомагає росіянам втікати за кордон, Медведєв сказав, що побоюється за своє життя, після відмови відновити службу у “Вагнер”.

Він розповів, що відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, так само як Євген Нужин — “вагнерівець” вбитий кувалдою на камеру.

“Нас просто кинули воювати, як гарматне м’ясо”, — сказав Медведєв керівнику правозахисної групи Gulagu.net.

Представник Служби поліцейської безпеки Норвегії Ейрік Веум підтвердив CNN, що Медведєв перебуває в Норвегії у пошуку притулку.

“Поки що це розслідування місцевої поліції, – зазначив Веум. Але Служба безпеки, як нам повідомили, звичайно, стежить за розслідуванням”.

Медведєв розповів, що перетнув кордон і підійшов до першого будинку, який знайшов, зауваживши, що йому “дивом” вдалося потрапити у країну.

Раніше він двічі намагався перетнути територію Фінляндії, але невдало. Голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що Медведєв служив у його роті, і сказав, що його “треба було притягнути до відповідальності за спробу жорстокого поводження з полоненими”.