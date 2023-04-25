Про це інформує Reuters.
26-річний Андрій Медведєв перетнув російсько-норвезький кордон у січні цього року та розповів про період, коли він у складі ПВК “Вагнер” воювати проти України.
Медведєва звинувачують у тому, що він 22 лютого влаштував бійку неподалік бару в Осло. Коли на місце приїхала поліція, він чинив опір арешту та вдарив щонайменше одного поліціянта.
Крім того, колишнього “вагнерівця” звинувачують у тому, що він приніс до бару пневматичну зброю. За словами його адвоката Бринюльфа Ріснеса, це звинувачення на свою адресу Медведєв визнає. Однак він не визнав себе винним у вчиненні насильства щодо поліціянта, що є найсерйознішим звинуваченням, яке йому загрожує, максимальне покарання за яке передбачає три роки позбавлення волі.
“Він розуміє, що того вечора він був неконтрольований і вживав занадто багато алкоголю, і відбулася бійка з людьми біля бару. Він не погоджується з обвинуваченням у застосуванні насильства до поліціянта. Це було непорозуміння. Він ніколи не торкався поліціянта”, — сказав його адвокат.
Як пояснили в Імміграційній службі Норвегії, якщо Медведєва визнають винним, то не обов’язково висилатимуть з Норвегії. Якщо шукача притулку засудять за насильницький злочин, йому можуть надати тимчасовий, а не постійний дозвіл на проживання.
За даними Reuters, Медведєв продовжує співпрацювати з Національною службою карного розшуку Норвегії, що розслідує воєнні злочини, зокрема його участь у повномасштабній війні Росії проти України у складі ПВК “Вагнер”.
Нагадаємо, що раніше колишній командир російської приватної військової компанії “Вагнер” Андрій Медведєв утік до Норвегії у пошуках притулку після перетину кордону цієї країни.
В інтерв’ю російському журналісту Володимиру Осєчкіну, що допомагає росіянам втікати за кордон, Медведєв сказав, що побоюється за своє життя, після відмови відновити службу у “Вагнер”.
Він розповів, що відпрацювавши свій контракт і відмовившись укладати новий, боявся бути страченим, так само як Євген Нужин — “вагнерівець” вбитий кувалдою на камеру.
“Нас просто кинули воювати, як гарматне м’ясо”, — сказав Медведєв керівнику правозахисної групи Gulagu.net.
Представник Служби поліцейської безпеки Норвегії Ейрік Веум підтвердив CNN, що Медведєв перебуває в Норвегії у пошуку притулку.
“Поки що це розслідування місцевої поліції, – зазначив Веум. Але Служба безпеки, як нам повідомили, звичайно, стежить за розслідуванням”.
Медведєв розповів, що перетнув кордон і підійшов до першого будинку, який знайшов, зауваживши, що йому “дивом” вдалося потрапити у країну.
Раніше він двічі намагався перетнути територію Фінляндії, але невдало. Голова ПВК “Вагнер” Євген Пригожин підтвердив, що Медведєв служив у його роті, і сказав, що його “треба було притягнути до відповідальності за спробу жорстокого поводження з полоненими”.
- Росіянина, який, відбуваючи покарання у виправній колонії РФ, вступив до лав ПВК “Вагнер”, судитимуть за участь у бойових діях на території України.
- Відеохостинг YouTube видалив відеоролики приватної військової компанії “Вагнер” та канали на платформі, які їх розповсюджували, аби не популяризувати російські військові формування.
- Литовський Сейм одностайно ухвалив резолюцію, якою визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією.