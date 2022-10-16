Влада Норвегії повідомила 15 жовтня про арешт громадянина РФ, який за допомогою дрона знімав аеропорт на крайній півночі країни. Це вже другий випадок за тиждень.

Про це повідомляє французький державний радіомовник RFI.

51-річного чоловіка, ім’я якого не розголошується, заарештували 14 жовтня за підозрою в управлінні дроном, у чому він, за даними влади, зізнався. При собі у росіянина також була камера.

У заяві поліції північного міста Тромсе йдеться, що вони “конфіскували велику кількість фотообладнання, зокрема дрон та схованку з картками пам’яті”. Серед вилучених матеріалів: фотографії аеропорту в Кіркенесі, неподалік кордону з РФ, і гелікоптерів норвезької армії.

Напередодні також стало відомо про арешт іншого 50-річного росіянина в норвезькій провінції Фіннмарк, якого затримали з двома безпілотниками та електронними накопичувачами. Росіянина зупинили прикордонники пункту Стурскуг 11 жовтня. Затриманого звинувачують у порушенні санкцій, які забороняють росіянам використовувати безпілотники на території Норвегії.

Норвегія перебуває у стані підвищеної готовності після того, як поруч із морськими буровими установками для видобутку нафти та газу були помічені таємничі безпілотні літальні апарати.

Після вторгнення РФ в Україну, Норвегія випередила РФ за обсягами постачання природного газу до Західної Європи. Після вибухів на газопроводах «Північного потоку» влада Норвегії вирішила посилити заходи безпеки навколо своїх енергетичних об’єктів.

Раніше уряд Норвегії ухвалив рішення посилити перевірку для російських рибальських суден, коли вони прибувають в порти їхньої країни. Вони матимуть доступ лише до трьох морських портів.