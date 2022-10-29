У Норвегії звинуватили у шпигунстві російського розвідника Михайла Мікушина, який вдавав з себе співробітника Арктичного університету Тромсе бразильця Жосе Ассіса Джіаммаріа.

Про це повідомляє Bellingcat і The Insider у своєму розслідуванні.

Журналісти зауважили, що Мікушин народився в Єкатеренбурзі. Згодом у 26 років переїхав до Москви, де мешкав в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії розвідки. Також у 2006 році отримав бразильське громадянство адже, що нібито має матір-бразилійку.

Деякий час Мікушин буцімто займався дослідницькою роботою в Канаді, а у 2019 році опублікував статтю, яка мала довести необхідність нових військових баз в Арктиці.

Минулого року Мікушин приїхав до Норвегії у межах дослідницької програми в Університеті Тромсе, вивчаючи “гібридні загрози”. У 2022 році брав участь у тренінгу в Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому “гібридній війні”.

Зауважимо, що однією з тем тренінгу було “як реагувати у разі саботажу на газопроводі „Північний потік“.

25 жовтня шпигуна затримали по дорозі до університету, а його адвокату заявили, що планують депортувати Мікушина.

Втім, депортація до Росії буде можлива, коли країна визнає його своїм громадянином. Водночас російське посольство відкинуло звинувачення щодо шпигунства.