Про це повідомив телеканал NRK.
Видання зазначило, що чоловік приїхав у Тромсе під виглядом бразильського вченого.
Спецслужби Норвегії припускають, що чоловік був російським шпигуном. Вони вважають, що його метою було дізнатися секрети національної безпеки Норвегії. Затриманим є громадянин Бразилії у віці 30-40 років.
У поліції вважають, що чоловік користується підробленими документами. Вони підозрюють, що насправді він є громадянином Росії та працює на російську розвідку.
Районний суд задовольнив клопотання поліції та вирішив утримувати його під вартою до чотирьох тижнів під час розгляду справи.
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