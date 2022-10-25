Про це повідомив телеканал NRK.

Видання зазначило, що чоловік приїхав у Тромсе під виглядом бразильського вченого.

Спецслужби Норвегії припускають, що чоловік був російським шпигуном. Вони вважають, що його метою було дізнатися секрети національної безпеки Норвегії. Затриманим є громадянин Бразилії у віці 30-40 років.

У поліції вважають, що чоловік користується підробленими документами. Вони підозрюють, що насправді він є громадянином Росії та працює на російську розвідку.