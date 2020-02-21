Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

На місці подій вже немає бійців Національної гвардії, дороги більше не перекриті. Протестів біля санаторію немає.

Зазначається, що поліції в селищі “значно менше”.

Фото: “Радіо свобода”

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.