У Нових Санжарах, де відбулися зіткнення через заселення евакуйованих українців, станом на ранок 21 лютого обстановка залишається спокійною.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”.

На місці подій вже немає бійців Національної гвардії, дороги більше не перекриті. Протестів біля санаторію немає.

Зазначається, що поліції в селищі “значно менше”.

Нагадаємо, 20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійцев, які супроводжували їх до воріт санаторію.

Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями були зіткнення. У місті знаходиться міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Також туди направляється прем’єр-міністр Олексій Гончарук.