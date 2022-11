Про це повідомили у Twitter Need for Speed.

Всього у грі будуть 70 пісень з 25 країн світу. Дата релізу нової гри NFS Unbound запланована на 2 грудня. Kalush та alyona alyona представлять з піснею “Гори”, Alina Pash — “Воїн” та Grebz з треком “Несправедливо”.

Крім українських виконавців до плейлиста додали американського репера A$AP ROCKY, британську співачку Charli XCX, естонського репера TOMMY CASH та інших. У різних частинах гри раніше лукали треки The Prodigy, The Chemical Brothers, Боба Ділана, Linkin Park, Snoop Dogg і The Doors.

“Офіційний саундтрек Need for Speed Unbound — це свято музики всього світу з більш ніж 70 треками з 25 країн! Відкрийте для себе нових виконавців, які представляють безліч піджанрів музики, яка виступає за самовираження та розширення прав і можливостей”, — зазначили розробники.

The Need for Speed™ Unbound Official Soundtrack is a celebration of music around the world with over 70 tracks from 25 countries! Discover new artists leading a multitude of sub-genres across music championing self-expression & empowerment! #needforspeedhttps://t.co/wta6kCu6pz pic.twitter.com/UCyB8FGCDe — Need for Speed (@NeedforSpeed) November 14, 2022

Першу Need for Speed випустили у 1994 році, а Need for Speed Unbound — її 25 частина. Розробляти нову гру почали у 2020 році.

Гру випустять на PC, PS5 та Xbox Series X|S. Після релізу її будуть підтримувати безоплатними оновленнями. У ній представлять понад 140 автомобілів, одиночну кампанію, мережеві режими та багато іншого.