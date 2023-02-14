Українські партизани підірвали автомобіль з чотирма окупантами у тимчасово захопленій росіянами Новій Каховці Херсонської області.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, що підпілля продовжує чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб”.

Вибух було чутно вранці 10 лютого на Дніпровському проспекті поблизу відділку поліції, втім відомо про це стало лише 14 лютого. Як результат, двоє окупантів загинуло, двох інших госпіталізували у важкому стані.

У Спротиві нагадали, що так на тимчасово окупованих територіях Луганської області партизани продовжують нищити залізничну інфраструктуру.