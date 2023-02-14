Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
Зазначається, що підпілля продовжує чинити спротив окупантам на тимчасово окупованих територіях. Зокрема в Новій Каховці учасники партизанського руху “Атеш” підірвали автомобіль, в якому перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб”.
Вибух було чутно вранці 10 лютого на Дніпровському проспекті поблизу відділку поліції, втім відомо про це стало лише 14 лютого. Як результат, двоє окупантів загинуло, двох інших госпіталізували у важкому стані.
У Спротиві нагадали, що так на тимчасово окупованих територіях Луганської області партизани продовжують нищити залізничну інфраструктуру.
- На території тимчасово окупованої Луганської області сталася пожежа на магістральному газопроводі.
- Під час окупації Росією південноукраїнського міста Херсона великий магазин електроніки служив російським військам польовим шпиталем, казармою та складом для продовольства. Одного ранку влітку українські війська завдали удару по магазину, повністю його зруйнувавши. Це був один із численних нападів того дня на тоді ще підконтрольну Росії територію в глибині Херсонської області.
- У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух у багатоповерхівці, поруч з якою буцімто перебувають росіяни.