Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА-Новости.
За інформацією пропагандистів, замах на колаборанта було скоєно у будинку, де він перебував.
Після замаху Віталія Гуру ушпиталили. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Зазначається також, що його можуть перевести в одну з лікарень окупованого Криму.
Трохи пізніше ЗМІ опублікувало кадри з місця замаху та повідомило, що за попередніми даними у Віталія Гуру стріляли з пістолета Макарова. Хто саме скоїв замах на колаборанта “поліція” окупованої Нової Каховки ще не встановила.
- Нагадаємо, після того, як російські армійці захопили Херсонську область, очільником окупаційної адміністрації регіону вони призначили колаборанта Володимира Сальдо. Однак 4 серпня стало відомо, що замість українського колаборанта окупаційну адміністрацію очолить росіянин, ексспівробітник ФСБ Сергій Єлісеєв.