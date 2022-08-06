За даними російських ЗМІ, у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині було скоєно замах на колаборанта Віталія Гура, якого окупати призначили "заступником голови адміністрації" Нової Каховки.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА-Новости.

За інформацією пропагандистів, замах на колаборанта було скоєно у будинку, де він перебував.

Після замаху Віталія Гуру ушпиталили. Його стан лікарі оцінюють як важкий. Зазначається також, що його можуть перевести в одну з лікарень окупованого Криму.

Трохи пізніше ЗМІ опублікувало кадри з місця замаху та повідомило, що за попередніми даними у Віталія Гуру стріляли з пістолета Макарова. Хто саме скоїв замах на колаборанта “поліція” окупованої Нової Каховки ще не встановила.