4-річний хлопчик з Нової Зеландії зателефонував поліціянтам та запросив їх у гості, щоб показати свої “круті іграшки”.

Про це повідомила новозеландська поліція у Facebook.

У розмову диспетчерки поліції з хлопчиком втрутився його батько. Чоловік пояснив, що його дружина зараз хворіє, а він займається молодшою дитиною. Попри це, інформацію передали поліціянтам.

Констебль Північного округу Курт прибув на виклик та оглянув іграшки хлопчика. Поліціянт підтвердив малюкові, що його іграшки справді круті, а також поговорив з його батьками.

“Хоча ми не заохочуємо дітей телефонувати у поліцію, щоб показати нам свої іграшки, це було занадто мило, щоб не поділитися”, – йдеться у повідомленні.