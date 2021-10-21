Про це повідомила новозеландська поліція у Facebook.
У розмову диспетчерки поліції з хлопчиком втрутився його батько. Чоловік пояснив, що його дружина зараз хворіє, а він займається молодшою дитиною. Попри це, інформацію передали поліціянтам.
Констебль Північного округу Курт прибув на виклик та оглянув іграшки хлопчика. Поліціянт підтвердив малюкові, що його іграшки справді круті, а також поговорив з його батьками.
“Хоча ми не заохочуємо дітей телефонувати у поліцію, щоб показати нам свої іграшки, це було занадто мило, щоб не поділитися”, – йдеться у повідомленні.
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