59-річна стоматологиня з Нової Зеландії вступила в міжнародний наркокартель, щоб більше часу проводити поруч зі сином.

Про це повідомляє видання Vice.

Зазначається, що Мірта Сьюзан Рамос Мазуела влаштувалася у наркокартель, у якому її син був “головним комірником”. Жінка отримала посаду так званого “комірника”. Її обов’язками були збір грошей, переупаковування наркотиків й передача “товару” кур’єрам.

Однак на початку минулого року жінку та її сина заарештували. У липні 2021-го її засудили до 11 років та 6 місяців ув’язнення. Рамос Мазуела визнала себе винною за 12 пунктами звинувачення, серед яких імпорт, продаж і зберігання метамфетаміну, кокаїну, ефедрину і MDMA.

За даними слідчих, цей наркокартель ввіз в країну наркотиків на суму до 5 мільйонів доларів протягом трьох років – більш як тонну метамфетаміну, кокаїну, ефедрину і MDMA.

Водночас адвокат жінки Квентін Даф стверджує що вона майже не отримувала доходу від роботи у наркокартелі. Їй платили всього 150 доларів на тиждень як компенсацію за оренду автівки та витрати на бензин.

“Платою була близькість до сина”, – заявив Даф.

Крім того, адвокат запевняв суд, що Рамос Мазуела була “наївною та вразливою”, тому нею було легко керувати. За словами Даф, його підзахисна була “майже жертвою насильства”.

Суддя частково повірив словам адвоката, але зазначив, що підсудна не була настільки наївною, як він каже.