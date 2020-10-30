Про це повідомляє BBC.
65,2% громадян Нової Зеландії проголосували “за” вступ в силу закону 2019 року про евтаназію. Результат може змінитися, коли порахують голоси людей, які висловилися, заповнивши бюлетені поштою або за кордоном.
Противники легалізації стверджують, що в законі не прописані ніякі гарантії.
Остаточний результат буде в наступну п’ятницю, 6 листопада.
Такої підтримки закону досить для введення його в дію. Але для того, щоб закон почав діяти – в країні обов’язково потрібно проводити референдум, на якому понад 50% громадян висловлять підтримку.
Евтаназія буде дозволена невиліковно хворим людям, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Її повинні схвалити мінімум два лікаря.
На сьогоднішній день евтаназія дозволена в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія, Колумбія, Люксембург і Канада.
До слова, на цьому ж референдумі, жителі Нової Зеландії проголосували проти того, щоб легалізувати марихуану в розважальних цілях.
- В квітні суд в Нідерландах дозволив лікарям проводити евтаназію пацієнтам у випадках важкої деменції, які заздалегідь і добровільно звернулися з письмовим зверненням.