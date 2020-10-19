Новозеландці обрали найбільш ЛГБТ-френдлі парламент у світі, обігнавши колишнього світового лідера - Сполучене Королівство.

Про це пише Newshub.

Тепер представники ЛГБТ становлять 9,16% представницького зібрання Нової Зеландії, водночас у Великобританії – 7%.

Зараз у новозеландських лейбористів сім представників ЛГБТ-спільноти, у зелених – чотири.

Серед ЛГБТ-лейбористів – міністр фінансів Грант Робертсон і депутат парламенту Манурева Луїза Уолл, яка представила законопроект про легалізацію одностатевих шлюбів в 2012 році.

Також відкритими геями-лейбористами є недавно обраний депутат від Веллінгтона Аїша Верралл і депутат від Норткота Шана Халберт.

У числі перших двох квір-депутатів від зелених – Ян Список і Хлое Сварбрік, які в суботу здобули безпрецедентну перемогу серед електорату у Центральному Окленді.

Водночас Національна партія Нової Зеландії завжди виступала за так звані “традиційні” цінності – консерватори заявляли, що їх не хвилює, чи будуть в їх рядах члени ЛГБТ-спільноти.

Проте у 2009 році парламент назвав одну зі своїх 11 зал засідань комітету “Райдужною кімнатою”, присвятивши її новозеландським геям, лесбійкам і трансгендерам.