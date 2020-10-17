Про це повідомляє американський телеканал CNN.
“Лейбористська партія” Ардерн отримала 48,9% на виборах. Це найвищий результат партії з початку дії нинішньої політичної системи в країні з 1996 року.
Цей результат означає, що партія отримає 64 з 120 місць в парламенті, що зробить її першою партією, яка зможе управляти самостійно в рамках нинішньої системи.
На другій позиції – опозиційна сила, правоцентристська “Національна партія”. У них 27% голосів. На минулих виборах у них було 44% підтримки. Лідер партії Джудіт Коллінз вже визнала поразку.
“Нова Зеландія дала “Лейбористській партії” найбільшу підтримку за 50 років. Обіцяю, будемо і далі силою, яка буде керувати на благо кожного новозеландця”, – заявила Ардерн після оголошення результатів виборів.
У Новій Зеландії говорять про те, що Ардерн виграла вибори завдяки правильній стратегії боротьби з коронавірусом. Тут закрили кордони під час пандемії одними з перших. При 102 випадках коронавірусної хвороби у населення – було оголошено ізоляцію. З початку пандемії в Новій Зеландії зареєстровано менше двох тисяч заражень.
- У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що введення жорсткого локдауну – це резервний варіант. Його розглянуть, тільки якщо не можна буде обмежитися м’якшими заходами. Українська система охорони здоров’я може впоратися і при показнику в 10 тисяч випадків на добу.