У Новій Зеландії суд засудив до довічного ув'язнення терориста Брентона Тарранта, який у березні 2019 року розстріляв людей у двох мечетях міста Крайстчерч.

Про це повідомляє агентство ВВС.

29-річний Таррант засуджений до довічного терміну без права на дострокове звільнення. Він став першою людиною в історії цієї країни, який отримав подібний вирок.

Смертна кара в Новій Зеландії не застосовується.

Таррант, котрий є уродженцем Австралії, раніше зізнався у вбивстві 51 людини, посяганні на життя ще 40 осіб і скоєнні терористичного акту.

Суддя назвав його дії нелюдськими, додавши, що Таррант “не виявив милосердя”.

“Ваші злочини настільки жахливі, що навіть якщо вас затримають до самої смерті, це не вичерпає всіх вимог покарання”, – заявив суддя Кемерон Мандер.

Він додав, що незважаючи на те, що злочинець визнав себе винним, він не виглядав “ні таким, що розкаявся, ні присоромленим”.

“Я сподіваюся, що сьогодні востаннє, коли у нас є причина почути або вимовити ім’я терориста”, – заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, почувши вирок Тарранту.

Сам Таррант не відреагував на вирок. Раніше він також відмовився від права виступати при винесенні вироку.

Що сталося в Крайстчерчі?

Розстріл людей у двох мечетях міста стався 15 березня 2019 року.

Нападу піддалися мечеть “Аль-Нур” у центральній частині міста, а також Ісламський центр Лінвуд.

У результаті терактів загинула 51 людина, 49 отримали поранення.

Брентон Таррант, котрий дотримується ультраправих поглядів, знімав свій напад на відео і вів пряму трансляцію в соціальній мережі Facebook.

Незадовго до атаки Таррант опублікував у Мережі 74-сторінковий “маніфест”, що мав пояснити його мотиви. Він написав, що в світі йде заміна європейців людьми з іншим кольором шкіри, біла раса нібито в небезпеці. В “маніфесті” виражалися ненависть до мігрантів, риторика білої переваги. Заява терориста містила вкрай радикальні висловлювання, неонацистську символіку. Себе Таррант називав “еко-фашистом”.

“Маніфест” був опублікований у соціальних мережах і відправлений до канцелярії прем’єр-міністра Джасінди Ардерн незадовго до початку стрільби. Згодом влада Нової Зеландії заборонила його поширення.

Під час атаки на мечеті на спорядженні терориста була намальована нацистська і неонацистська символіка.

Відомо, що Таррант народився в австралійському штаті Новий Південний Уельс, місті Графтон. Його батько був робітником, мати – вчителька.

Після смерті батька в 2010 році Таррант покинув роботу і подорожував Азією та Європою.

Він переїхав до Нової Зеландії в 2017 році і почав планувати терористичні атаки на мусульманське співтовариство.