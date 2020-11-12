Про це пише CNN.

Так, рано вранці в понеділок на щорічних виборах птахів в країні було подано понад 1500 фальсифікованих голосів, які ненадовго підштовхнули ківі плямистого до вершини переліку лідерів.

За словами представника виборчої комісії Лори Кеоун, голоси були подані з використанням підроблених адрес електронної пошти, які були прив’язані до одної та тієї ж IP-адреси в Окленді, найбільш густонаселеному місті Нової Зеландії.

“Нам пощастило, що ми помітили цього маленького ківі, який намагався вкрасти додаткові 1500 голосів під покровом темряви. Але йому доведеться грати за правилами, як і всім іншим птахам, щоб виграти змагання”, – зазначила вона.

Конкурс “Птах року Нової Зеландії” проводиться з 2005 року і був заснований організацією Forest and Bird для того, щоб спонукати новозеландців дізнаватися про місцевих птахів і надихнути їх на допомогу в захисті дикої природи країни.