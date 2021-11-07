#PandoraPapers
10:59 QR-коди мають проблеми з конфіденційністю, але не ті, про які ви чули, – The Washington Post
10:00 У Новій Зеландії зафіксовано рекордну кількість захворювань COVID-19
09:24 У Мексиці на трасі вантажівка врізалася у чергу з авто: загинуло майже 20 людей
08:59 Резиденцію прем’єра Іраку атакував замінований безпілотник
08:29 В Україні за минулу добу зафіксовано 17 419 нових випадків COVID-19
08:09 В Афганістані 25 бойовиків ІДІЛ здалися силовикам
07:41 7 листопада 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:16 Сонячно та до +15°C: якою буде погода в Україні 7 листопада
01:26 Вокаліст Cannibal Corpse похизувався набором LEGO
01:22 Лобода заявила, що її концерт в Одесі зірвали «проплачені люди»

06 листопада

23:29 Лобода розповіла, що показувала кліп священнику
22:59 Sony зняла рекламний ролик у Києві
22:56 Байден запропонував виплатити компенсації родинам, які розлучили на кордоні через імміграційну політику Трампа
21:58 Суд дозволив школярам Флориди носити захисні маски
21:14 Поранений поліціянтами: у Каліфорнії не судитимуть чоловіка, який вбив чотирьох осіб
20:50 Акторку Бріжіт Бардо оштрафували через расизм
20:26 У Німеччині чоловік з ножем поранив трьох пасажирів швидкісного потяга
19:54 У NASA змінили порядок запуску та посадки Crew Dragon після кількох затримок
19:12 В Афганістані вбили захисницю прав жінок
18:59 Киянинові загрожує 7 років ув’язнення за підробку дипломів та результатів тестів на COVID-19
18:08 Фільмування сиквелу «Чорної Пантери» зупинено через травму Летиції Райт
17:01 Коста-Рика запровадила обов’язкову вакцинацію дітей проти COVID-19
16:24 Джолі пишається, що Marvel не вирізала ЛГБТ-сцени з «Вічних»
15:54 Facebook видалив допис прем’єр-міністра Ефіопії через заклики до насильства
15:23 У Португалії парламент підписав законопроєкт про легалізацію евтаназії
14:58 Троє українок здобули «золото» на чемпіонаті світу з жіночої боротьби серед молоді
14:45 Внаслідок пожежі в індійській лікарні загинули 10 осіб, ще 7 отримали травми
14:12 Бутусов заявив, що перший заступник секретаря РНБО – російський шпигун в оточенні Зеленського
14:00 Вибух у Сьєрра-Леоне: загинуло близько 100 осіб
13:34 Мін’юст Грузії рекомендує провести судовий процес над Саакашвілі у в’язниці «заради безпеки»
13:33 ЗСУ не порушують «Мінські угоди» застосуванням Bayraktar на Донбасі – Резніков
12:53 Кива розстріляв портрети Бандери та Шухевича (відео)
12:45 Порошенко розповів, що треба робити через скупчення російських військ на кордонах України

У Новій Зеландії зафіксовано рекордну кількість захворювань COVID-19

У суботу у Новій Зеландії зареєстрували 206 нових випадків зараження COVID-19. Це вперше з початку пандемії, коли цифра перевищила позначку у дві сотні.

Неділя, 7 листопада 2021, 10:00

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найбільше густонаселене місто Окленд, в якому зареєстровано 200 нових випадків захворювання, майже три місяці живе в умовах карантину. Раніше у місті зафіксували спалах штаму Delta. Проте очікується, що обмеження будуть ослаблені у понеділок, 8 листопада.

Прем’єрка Джасінда Ардерн сказала, що хоче, щоб жителі Окленду мали змогу подорожувати.

“Ми не триматимемо мешканців Окленду в ізоляції – ми просто не можемо цього зробити”, – заявила Ардерн на пресконференції на національних зборах своєї Лейбористської партії.

Рекорд заражень нагадує людям про важливість вакцинації як засобу захисту номер один від вірусу, йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я.

Також у відомстві додали, що станом на п’ятницю 78% новозеландців віком від 12 років і старших повністю вакциновані, а 89% отримали першу дозу.

  • Раніше прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.
  • З 1 листопада повністю вакциновані громадяни Австралії виїжджатимуть за межі країни без спеціального дозволу.
Теги: COVID-19, Коронавірус, Нова Зеландія

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook