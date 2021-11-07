У Новій Зеландії зафіксовано рекордну кількість захворювань COVID-19

У суботу у Новій Зеландії зареєстрували 206 нових випадків зараження COVID-19. Це вперше з початку пандемії, коли цифра перевищила позначку у дві сотні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найбільше густонаселене місто Окленд, в якому зареєстровано 200 нових випадків захворювання, майже три місяці живе в умовах карантину. Раніше у місті зафіксували спалах штаму Delta. Проте очікується, що обмеження будуть ослаблені у понеділок, 8 листопада.

Прем’єрка Джасінда Ардерн сказала, що хоче, щоб жителі Окленду мали змогу подорожувати.

“Ми не триматимемо мешканців Окленду в ізоляції – ми просто не можемо цього зробити”, – заявила Ардерн на пресконференції на національних зборах своєї Лейбористської партії.

Рекорд заражень нагадує людям про важливість вакцинації як засобу захисту номер один від вірусу, йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я.

Також у відомстві додали, що станом на п’ятницю 78% новозеландців віком від 12 років і старших повністю вакциновані, а 89% отримали першу дозу.