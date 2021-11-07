У Новій Зеландії зафіксовано рекордну кількість захворювань COVID-19

Про це повідомляє агентство Reuters.
Найбільше густонаселене місто Окленд, в якому зареєстровано 200 нових випадків захворювання, майже три місяці живе в умовах карантину. Раніше у місті зафіксували спалах штаму Delta. Проте очікується, що обмеження будуть ослаблені у понеділок, 8 листопада.
Прем’єрка Джасінда Ардерн сказала, що хоче, щоб жителі Окленду мали змогу подорожувати.
“Ми не триматимемо мешканців Окленду в ізоляції – ми просто не можемо цього зробити”, – заявила Ардерн на пресконференції на національних зборах своєї Лейбористської партії.
Рекорд заражень нагадує людям про важливість вакцинації як засобу захисту номер один від вірусу, йдеться в заяві міністерства охорони здоров’я.
Також у відомстві додали, що станом на п’ятницю 78% новозеландців віком від 12 років і старших повністю вакциновані, а 89% отримали першу дозу.
- Раніше прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що країна не буде приймати іноземних туристів як мінімум до 2022 року через пандемію коронавірусу.
- З 1 листопада повністю вакциновані громадяни Австралії виїжджатимуть за межі країни без спеціального дозволу.