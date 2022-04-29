Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ.
Як повідомили розвідники, Шароградський зник ще 25 квітня. Та незабаром його знайшли вбитим: на тілі та голові були сліди від пострілів.
Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Шароградський був “професійним громадським діячем”. Деякий час обіймав посаду директора комунальної установи “Спорт для всіх”. Також був засновником ГО “Новоайдарська січ”.
У Шароградського не було бізнесу або роботи з високою зарплатнею, проте він завжди представляв себе як заможну людину.
Коли Новоайдар окупували росіяни, почав співпрацювати з ними. Зокрема Шарогрдаський розповідав окупантам про місцевих патріотів та учасників АТО/ООС, членів їх родин, а також про співробітників Новоайдарської адміністрації з проукраїнською позицією.
Шароградського викрали прямо з приміщення Щастинської РДА, коли він брав участь у “нараді” з особами у військовій формі РФ.
Розвідники також повідомили, що щодо Шароградського порушено кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини, причини та мотиви події.
- Нагадаємо, так званий мер Бердянська Олександр Сауленко призначив своїм заступником громадянина України, уродженця міста, який стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями.
- Раніше правоохоронці затримали жителя Кривого Рогу, який, приїхавши до родичів у Бучу, почав співпрацювати з російськими окупаційними військами: він брав участь у патрулях, залякуваннях та катуваннях мирних мешканців.
- Також повідомлялось, що російські загарбники вбили волонтера-підприємця Олександра Кононова у його домі. Чоловік був в інвалідному візку, але це не зупинило окупантів.