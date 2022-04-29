Про це повідомила пресслужба ГУР МОУ.

Як повідомили розвідники, Шароградський зник ще 25 квітня. Та незабаром його знайшли вбитим: на тілі та голові були сліди від пострілів.

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення РФ Шароградський був “професійним громадським діячем”. Деякий час обіймав посаду директора комунальної установи “Спорт для всіх”. Також був засновником ГО “Новоайдарська січ”.

У Шароградського не було бізнесу або роботи з високою зарплатнею, проте він завжди представляв себе як заможну людину.

Коли Новоайдар окупували росіяни, почав співпрацювати з ними. Зокрема Шарогрдаський розповідав окупантам про місцевих патріотів та учасників АТО/ООС, членів їх родин, а також про співробітників Новоайдарської адміністрації з проукраїнською позицією.

Шароградського викрали прямо з приміщення Щастинської РДА, коли він брав участь у “нараді” з особами у військовій формі РФ.

Розвідники також повідомили, що щодо Шароградського порушено кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини, причини та мотиви події.