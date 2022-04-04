У Луганській області загинули два українські волонтери. Трагедія сталася через мінометний обстріл, який вели 3 квітня російські військові.

Про це повідомляє голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.

До атаки волонтери займалися видачею гуманітарною допомогою місцевим мешканцям. Їм доводилося приходити на місце збору попри ворожий вогонь. Вони забезпечували людей їжею та необхідними речами, поки не прилетіла міна.

“Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять”, — додав Сергій Гайдай.

На Донбасі за минулу добу відбили сім атак ворога та знищили дві одиниці броньованої техніки. Також ліквідували 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) збили два літаки, один безпілотний літальний апарат. Українським захисникам вдалося підбити російський літак.