Про це повідомляє голова Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай.
До атаки волонтери займалися видачею гуманітарною допомогою місцевим мешканцям. Їм доводилося приходити на місце збору попри ворожий вогонь. Вони забезпечували людей їжею та необхідними речами, поки не прилетіла міна.
“Одна із загиблих врятувала життя колезі, прикривши її собою, коли розпочався російський обстріл міста. Вічна пам’ять”, — додав Сергій Гайдай.
На Донбасі за минулу добу відбили сім атак ворога та знищили дві одиниці броньованої техніки. Також ліквідували 43 військові автомобілі та міномет противника з розрахунком. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) збили два літаки, один безпілотний літальний апарат. Українським захисникам вдалося підбити російський літак.
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- 4 квітня розпочалася сорокова доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Росія почала мобілізація чоловічого населення.
- Ракети, літаки, ракети, торпеди, бомби. РФ продовжувала купувати зброю в ЄС принаймні до 2020 року. Згідно з публічними даними, десять держав-членів експортували військове обладнання на суму 346 мільйонів євро, попри ембарго. Частина цієї зброї могла бути використана проти України.