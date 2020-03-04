Про це повідомляють #Букви, посилаючись на власні джерела.

Зокрема, наразі не визначено, хто очолить Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки, Міністерство енергетики та вугільної промисловості та Міністерство економіки.

Крім того, вакантною залишається посада віцепрем’єр-міністра.

Слід зазначити, що раніше четверо кандидатів у міністри відмовилися від запропонованих посад в новому Уряді.

Зокрема, керівник КБ “Луч” Олег Коростильов відмовився від поста міністра промислового розвитку і оборонного комплексу.

Нинішній міністр економічного розвитку Тимофій Милованов вирішив не очолювати Міністерство агропромислового комплексу.

Економіст Роман Жуковський відмовився від пропозиції стати міністром економіки.

Крім того, колишній міністр палива і енергетики і ексзаступник керівника Держуправління справами Іван Плачков не погодився очолити Міністерство енергетики.