Чотириденний з'їзд свінгерів в Новому Орлеані (США), який пройшов у листопаді, привів до 41 нового випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє NBC News.

У п’ятницю власник Naughty Events Боб Ханнафорд написав в своєму блозі, що число випадків захворювання на з’їзді “Naughty N’awlins”, яке почалося 11 листопада, різко збільшилася з п’яти позитивних тестів до 41. Ханнафорд написав, що компанія звернулася до учасників, щоб переконати їх пройти тестування.

“Хоча більшість випадків були легкими або безсимптомними, принаймні двоє людей перенесли хворобу важко”, – сказав він.

Поки невідомо, у скількох ще з 300 учасників з’їзду позитивний результат тесту.

“Ми не знаємо, скільки людей пройшли тестування після нашого заходу. Можливо, хтось отримав позитивний результат і не повідомив про це”, – написав Ханнафорд.

Naughty Events випустили браслети, на яких вказувалося, чи пред’явила людина документи, що підтверджують наявність антитіл, і інші браслети, на яких була вказана дата останнього негативного результату тесту. Ханнафорд написав, що від учасників також вимагали дотримуватися соціальної дистанції в чергах і носити маски в громадських місцях, але деякі учасники зізналися, що в останні кілька днів з’їзду вели себе більш розслаблено.

Чотириденний з’їзд був проведений в той же день, коли вступив в силу план відкриття Фази 3.3 Нового Орлеана, який збільшив кількість місць для зборів і приміщень. За даними WDSU, філії NBC News, закриті заходи були обмежені максимум 100 особами.

Представник міста Новий Орлеан підтвердив NBC News, що на з’їзд Naughty Events не було дозволу.

З тих пір Новий Орлеан піддався більш суворим COVID-обмеженням – губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс ввів більш жорсткі правила на тлі різкого зростання числа випадків захворювання в країні. Згідно з даними NBC News, в США було зареєстровано понад 13,6 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, і більш ніж 232000 з них – в Луїзіані.