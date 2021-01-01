У новорічну ніч 1 січня російсько-окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це поінформували в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил.

“Від початку поточної доби, 1 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню”, – сказано в повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, неподалік від населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

На цьому ж напрямку, в районі населеного пункту Водяне, ворог відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” (поблизу населеного пункту Золоте-4) окупанти вели вогонь у бік українських позицій із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета, а неподалік Новолуганського – зі стрілецької зброї.

“На обстріли противника українські захисники надали адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами”, – зазначається в повідомленні.

За минулу добу, 31 грудня, в районі проведення ООС було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Всі обстріли ворог здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Так, поблизу населеного пункту Старогнатівка збройні формування РФ відкривали вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а неподалік Широкиного – з мінометів 82-го калібру і ручного протитанкового гранатомета.

У районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Талаківки – з підствольних гранатометів.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню повідомлені представники ОБСЄ.