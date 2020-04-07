Про це Скороход повідомила в своєму Telegram-каналі.

Раніше стало відомо, що позафракційний народний депутат Анна Скороход захворіла на COVID-19.

“11 день карантину — відчуваю себе добре. 12 – повторний тест позитивний, хоча відчуваю себе нормально, але позитивний не тільки у мене, а й у малюка … у нього самопочуття погане, їдемо по швидкій в інфекційне відділення. З суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, всі в зоні ризику від немовлят до людей похилого віку”, – написала нардеп.

Скороход зазначила, що на 15 день симптомів її стан аж ніяк не поліпшився.

“Також сьогодні зрозуміла, що все-таки не видужала, на 15 день від перших симптомів сьогодні отримала всі по-новому, подивимося як буде далі … 15 день — вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть, перехворіти повторно — не міф “, – наголосила вона.