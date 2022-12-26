Про це повідомило місцеве видання “Новости Новосибирска“.

За даними пожежників, вогонь розгорівся у складській двоповерховій будівлі.

Очевидці зазначили, що спочатку чули вибухи. Після них здійнявся дим та розгорілось полум’я.

“На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям”, — заявили пожежники.

Пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. За попередніми даними, про постраждалих інформація не надходила.

Фото: “Инцидент Новосибирск”

Фото: “Инцидент Новосибирск”

Фото: “Инцидент Новосибирск”