Про це повідомило місцеве видання “Новости Новосибирска“.
За даними пожежників, вогонь розгорівся у складській двоповерховій будівлі.
Очевидці зазначили, що спочатку чули вибухи. Після них здійнявся дим та розгорілось полум’я.
Новосибирск греется… pic.twitter.com/TywAieXk25
— Отец Иштвана и Гаврилы (@DudkevicSergij) December 26, 2022
“На момент прибуття будівля повністю у вогні. Площа пожежі 1805 квадратних метрів. Ранг пожежі № 2. Створено штаб пожежогасіння. Існує загроза сусіднім будівлям”, — заявили пожежники.
Пожежу ліквідовують понад 70 осіб і 20 одиниць техніки. За попередніми даними, про постраждалих інформація не надходила.
- У ніч з 25 на 26 грудня біля російського воєнного аеродрому імені Енгельса (Саратовська область) прозвучав вибух. Міністерство оборони РФ уже відзвітувало щодо причин і наслідків вибуху, зокрема кількості жертв.