У нову соцмережу Дональда Трампа вклали понад 1 мільярд доларів

Про це йдеться на сайті пресслужби компанії Trump Media & Technology Group (TMTG).
Очільник TMTG – Дональд Дж. Трамп – заявив: “1 мільярд доларів посилає важливе повідомлення Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації потрібно покласти край. Америка готова до Truth Social, платформи, яка не буде дискримінувати на основі політичної ідеології. Оскільки наш баланс буде розширюватися, TMTG матиме сильнішу позицію, щоб дати відсіч тиранії Big Tech”.
Trump Media & Technology Group Corp планує злитися зі своїм партнером у розробці соцмережі Digital World Acquisition Corp задля виходу на біржу акцій.
Патрік Орландо, голова та генеральний директор Digital World Acquisition Corp., прокоментував: “Наша зосередженість на забезпеченні публічної вартості акціонерів керує нашими рішеннями, і, приймаючи ці зобов’язання щодо стратегічного вливання капіталу для зростання, ми віримо, що об’єднана компанія може розвиватися саме з допомогою неймовірно міцного фундаменту”.
Однак, соціальну мережу Truth Social, яку анонсував 45-й американський президент Дональд Трамп, зламали буквально через кілька годин після того, як він про неї розповів.
21 жовтня колишній президент США, якому раніше заблокували доступ у Facebook і Twitter, заявив, що хоче скласти конкуренцію технологічним компаніям. Посилання на соцмережу Truth Social дозволяло приєднатися до списку очікування або зробити попереднє замовлення застосунку через Apple App Store. На скриншоті застосунку Truth Social показано профіль користувача, що разюче нагадує профіль Twitter. Згідно з публічними документами, назву Truth Social було зареєстровано в липні 2021 року за торговою маркою Trump Group Corp.
Нагадаємо, дію облікових записів Трампа в Twitter та інших соціальних мережах було зупинено після його підбурювання до заворушень 6 січня, коли сотні прихильників колишнього президента штурмували будівлю Капітолія. Про те, чому Трамп отримав довічний бан у Twitter, #Букви розповідали в матеріалі.
На початку липня Трамп заявив про те, що збирається подати колективний позов проти Facebook, Twitter та Google через блокування його сторінки в соціальних мережах. Facebook планує переглянути своє рішення через два роки.
“Ми живемо у світі, де таліби надзвичайно широко присутні у Twitter, але вашого улюбленого американського президента змусили мовчати. Це неприпустимо”, – заявив Трамп.
2 жовтня 2021 року повідомлялося, що 45-й президент США Дональд Трамп попросив федерального суддю штату Флорида змусити соціальну мережу Twitter відновити його акаунт, який заблоковано з січня.
- 16 січня соціальні мережі Facebook і Instagram відновили доступ до акаунтів Трампа, які були раніше заблоковані. Згодом у компанії Facebook, що заблокували Трампа в соціальних мережах щонайменше до 2023 року.
- У лютому Трамп заявив, що не має наміру повертатися у Twitter, оскільки він “вже не той”.
- На початку травня Дональд Трамп створив власну платформу для спілкування з електоратом. Розділ на його сайті називався From the Desk of Donald J. Trump (“З робочого столу Дональда Трампа”). Блог закрили 3 червня.