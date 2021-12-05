У нову соцмережу Дональда Трампа вклали понад 1 мільярд доларів

Про це йдеться на сайті пресслужби компанії Trump Media & Technology Group (TMTG).

Очільник TMTG – Дональд Дж. Трамп – заявив: “1 мільярд доларів посилає важливе повідомлення Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації потрібно покласти край. Америка готова до Truth Social, платформи, яка не буде дискримінувати на основі політичної ідеології. Оскільки наш баланс буде розширюватися, TMTG матиме сильнішу позицію, щоб дати відсіч тиранії Big Tech”.

Trump Media & Technology Group Corp планує злитися зі своїм партнером у розробці соцмережі Digital World Acquisition Corp задля виходу на біржу акцій.

Патрік Орландо, голова та генеральний директор Digital World Acquisition Corp., прокоментував: “Наша зосередженість на забезпеченні публічної вартості акціонерів керує нашими рішеннями, і, приймаючи ці зобов’язання щодо стратегічного вливання капіталу для зростання, ми віримо, що об’єднана компанія може розвиватися саме з допомогою неймовірно міцного фундаменту”.

Однак, соціальну мережу Truth Social, яку анонсував 45-й американський президент Дональд Трамп, зламали буквально через кілька годин після того, як він про неї розповів.