Про це повідомляє Forbes.
Спільно з фабрикою в Торчині, виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.
Виробництво забезпечуватиме постачання продукції на ринки усієї Європи, зокрема й України. Там працевлаштують 1500 осіб.
Як зазначив гендиректор Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі Алессандро Дзанеллі, це важливий крок для компанії, зроблений у дуже складний для країни час.
Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах, – пояснив він.
Варто зауважити, що у березні Nestle призупинила капітальні інвестиції в РФ через її вторгнення в Україну. Водночас компанія надає гуманітарну допомогу необхідними харчовими продуктами й напоями для українців та їхніх домашніх улюбленців. З початку повномасштабного вторгнення компанія передала на допомогу понад 4000 т продукції на суму понад 480 млн грн для підтримки українців як усередині країни, так і в сусідніх державах, де перебувають українські біженці.
- На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.
- У серпні стало відомо, що з російського ринку йде виробник комп’ютерних клавіатур і мишей Logіtech. Співробітників буде звільнено.
- Швейцарська компанія Lindt & Spruengli, яка займається виробництвом шоколаду та різних кондитерських виробів, заявила, що повністю йде з російського ринку.
- Данський виробник насосів Grundfos заявив, що повністю закриває бізнес у Росії та Білорусі та скорочує співробітників компанії.
- На початку вторгнення виробники “Oreo”, “Nestle” та “Pepsi” зазнають тиску співробітників у Європі. Це відбувається через небажання компаній повністю вийти з ринку Росії, яка розпочала широкомасштабну війну проти України.