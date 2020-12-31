У нових Tesla Model S і Model X з’явиться фронтальна камера

Розробники Tesla вирішили додати до автомобілів Model S і Model X камеру, спрямовану на водія.

Про це пише видання Electrek.

Зазначається, що про необхідність використання фронтальної камери, спрямованої на водія автомобіля говорили багато розробників систем автоматизації процесу водіння. Компанія Ілона Маска вирішила дослухатися до порад.

Так, Tesla встановила внутрішню камеру в Model 3 і Model Y. Водночас старші автомобілі Model S і Model X отримають її після запланованого оновлення.

Кілька місяців тому Tesla пригальмувала виробництво електромобілів Model S і Model X, але потім передумала та вирішила оновити моделі. Замовникам повідомили, що куплені заздалегідь Model S і Model X прибудуть пізніше і виявляться дорожчими.

Розробники змінили програмне забезпечення електромобілів цього типу. Зокрема, наголошується на наявності всередині салону камери, спрямованої на водія. Камера дозволяє стежити за поведінкою водія, головне її завдання — визначати ступінь втоми та неуважності людини, які можуть становити загрозу для безпеки руху. Поки застосування камери здійснюється в експериментальних цілях, але з часом вона стане постійною деталлю автомобіля.

Глава компанії Ілон Маск заявив, що камера виконуватиме “охоронні функції”. Крім того, камери будуть здійснювати біометричну аутентифікацію власника, що унеможливить крадіжки автомобілів.

У святковому оновленні програмного забезпечення (ПЗ) 2020.48.26 у електрокарів Tesla з’явилася можливість використовувати автомобіль як портативну колонку.