Про це він розповів в інтерв’ю канадській газеті The Globe and Mail.
“Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з табору, який вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли”, – сказав Данілов. “Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна ще триває, і ми далекі від її кінця”.
Він відмовився повідомляти, скільки військових Україна втратила з початку війни, хоча нещодавно чиновники визнали, що сотні солдатів гинуть щодня. Данілов сказав лише, що втрат України “набагато менше, ніж у ворога”.
За його словами, найшвидший спосіб припинити конфлікт — це надати українським партнерам необхідну зброю, щоб перемогти російську армію на полі бою.
Секретар РНБО сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включно з Донбасом і Кримом. Він категорично відкинув можливість підписання тимчасової мирної угоди.
“Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива пауза в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю паузу має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду”, – наголосив Олексій Данілов.
Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна – чи буде вона вимірюватися місяцями чи роками – Данілов відповів, що це “запитання, на яке ніхто не може відповісти”.
- Також Данілов наголосив, що у цій війні проти нашої держави РФ порушує будь-які загальноприйняті табу. І оскільки війна розтягується, він не виключає використання президентом РФ Володимиром Путіним хімічної, біологічної або ядерної зброї.
- Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що не можна зупинятися у підтримці України – світ повинен допомагати їй чинити опір агресору, навіть якщо це триватиме роками.
- Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав світ бути готовим до того, що повномасштабна війна Росії проти України буде довготривалою.