Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що не вважає Росію слабким супротивником – ворог направив проти України усі свої чималі ресурси.

Про це він розповів в інтерв’ю канадській газеті The Globe and Mail.

“Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з табору, який вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли”, – сказав Данілов. “Вони мають перевагу в артилерії та важкій техніці. Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна ще триває, і ми далекі від її кінця”.

Він відмовився повідомляти, скільки військових Україна втратила з початку війни, хоча нещодавно чиновники визнали, що сотні солдатів гинуть щодня. Данілов сказав лише, що втрат України “набагато менше, ніж у ворога”.

За його словами, найшвидший спосіб припинити конфлікт — це надати українським партнерам необхідну зброю, щоб перемогти російську армію на полі бою.

Секретар РНБО сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли останні російські війська покинуть українську землю – включно з Донбасом і Кримом. Він категорично відкинув можливість підписання тимчасової мирної угоди.

“Кінець війни для нас – це повернення всіх наших територій. Чи можлива пауза в цій війні? Це може бути варіантом. Але цю паузу має прийняти наше суспільство. Якщо це не буде прийнято, суспільство піде на війну без уряду”, – наголосив Олексій Данілов.

Відповідаючи на запитання, як довго триватиме війна – чи буде вона вимірюватися місяцями чи роками – Данілов відповів, що це “запитання, на яке ніхто не може відповісти”.