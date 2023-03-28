Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.Фото: t.me/AzovstalFamilies

Як повідомляється, нагадати про полон героїчних оборонців Маріуполя вийшли на Кіпрі, у Словаччині, Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, Данії, Молдові, Грузії, Польщі, а також у Сполучених Штатах Америки.Фото: t.me/AzovstalFamilies

Ідея проведення мітингів на підтримку військовополонених належить ініціативній групі “Вирій”.

Фото: t.me/AzovstalFamilies

Також в пресслужбі наголосили, що попри те, що очікування на повернення воїнів триває вже понад 10 місяців, саме така діяльність не дає світові забути про те, що потрібно продовжувати боротися.

Фото: t.me/AzovstalFamilies

“Суспільство має долучитися до цієї боротьби всіма можливими і неможливими способами”, – йдеться в дописі.

Фото: t.me/AzovstalFamilies