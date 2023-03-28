Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”.Фото: t.me/AzovstalFamilies
Як повідомляється, нагадати про полон героїчних оборонців Маріуполя вийшли на Кіпрі, у Словаччині, Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, Данії, Молдові, Грузії, Польщі, а також у Сполучених Штатах Америки.Фото: t.me/AzovstalFamilies
Ідея проведення мітингів на підтримку військовополонених належить ініціативній групі “Вирій”.
Також в пресслужбі наголосили, що попри те, що очікування на повернення воїнів триває вже понад 10 місяців, саме така діяльність не дає світові забути про те, що потрібно продовжувати боротися.
“Суспільство має долучитися до цієї боротьби всіма можливими і неможливими способами”, – йдеться в дописі.
- 25 березня у Кременчуці відбувся напівмарафон, присвячений пам’яті Максима Кагала на псевдо “Пістон” – Героя України, офіцера полку “Азов”. На честь сина “кілометр волі” також подолала мати загиблого військового Тетяна. Зібрані під час забігу кошти мають намір передати на купівлю позашляховика для ЗСУ.