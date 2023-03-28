25-26 березня по Європі та світу пройшло ралі на підтримку полонених бійців "Азову" та захисників "Азовсталі" загалом.

Про це інформує пресслужба Асоціації родин захисників “Азовсталі”. Фото: t.me/AzovstalFamilies

Як повідомляється, нагадати про полон героїчних оборонців Маріуполя вийшли на Кіпрі, у Словаччині, Великій Британії, Іспанії, Нідерландах, Данії, Молдові, Грузії, Польщі, а також у Сполучених Штатах Америки. Фото: t.me/AzovstalFamilies

Ідея проведення мітингів на підтримку військовополонених належить ініціативній групі “Вирій”.

Також в пресслужбі наголосили, що попри те, що очікування на повернення воїнів триває вже понад 10 місяців, саме така діяльність не дає світові забути про те, що потрібно продовжувати боротися.

“Суспільство має долучитися до цієї боротьби всіма можливими і неможливими способами”, – йдеться в дописі.