Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській області помірний дощ, місяцями з мокрим снігом. У Карпатському регіоні – значні опади. На решті території без істотних опадів.
Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.
На сході та заході вдень температура повітря коливатиметься від+3 до +8 градусів, на півдні від +12 до +17 градусів, у решті областей – +2…+7 градусів.
У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.