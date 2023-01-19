За даними синоптиків у четвер, 19 січня, у низці областей України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також у Житомирській області помірний дощ, місяцями з мокрим снігом. У Карпатському регіоні – значні опади. На решті території без істотних опадів.

Вітер південний, в західних областях з переходом на північно-західний 7-12 м/с, у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с.

На сході та заході вдень температура повітря коливатиметься від+3 до +8 градусів, на півдні від +12 до +17 градусів, у решті областей – +2…+7 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. Вітер південний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.