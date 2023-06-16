Близько 10:50 у низці українських областей почала лунати повітряна тривога. Причина - запуск росіянами ракет типу "Калібр" з Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Зараз повітряна тривога триває у Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Черкаській та Полтавській областях.

У повітряних силах ЗСУ попередили, що причина тривоги – запуск росіянами ракет з акваторії Чорного моря.

Варто зауважити, що протягом останнього часу ракетні обстріли України почастішали. Зокрема лише цього тижня було завдано ударів по Кривому Рогу та Одесі, внаслідок чого загинули цивільні мешканці.

ОНОВЛЕННЯ: станом на 11:05 повітряна тривога розширилась на Одеську та Київську області, а також місто Київ. Об 11:09 тривога пролунала у Хмельницькій та Чернівецькій областях. Об 11:20 тривога почала лунати на Житомирщині.

У Повітряних силах додали, що декілька ворожих ракет прямують на північ України та закликали не ігнорувати тривогу.