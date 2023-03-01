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У низці областей очікується невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 1 березня

За даними синоптиків у середу, 1 березня, частину України накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Середа, 1 березня 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у північно-східних регіонах випаде невеликий мокрий сніг. На решті території – хмарно з проясненням.

У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів. Найтепліше – на Закарпатті та у південних областях, де повітря прогріється до +6…+10 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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