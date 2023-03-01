У низці областей очікується невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 1 березня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у північно-східних регіонах випаде невеликий мокрий сніг. На решті території – хмарно з проясненням.
У прикарпатських, центральних та східних областях на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний 7-12 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів. Найтепліше – на Закарпатті та у південних областях, де повітря прогріється до +6…+10 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.