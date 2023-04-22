У низці областей очікуються дощі: прогноз погоди на 22 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на півдні, сході, у більшості центральних областей та на Сумщині – дощі. На решті території без істотних опадів.
Вітер північний 5-10 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря становитиме від +12 до +17 градусів. Прохолодніше на сході – +8…+13 градусів. Найнижчою температура повітря залишається у Карпатах – +5…+10 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний 5-10 м/с. Вдень у столиці +14…+16 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.