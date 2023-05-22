За даними синоптиків, у понеділок, 22 травня, в окремих областях України очікуються короткочасні опади у вигляді дощу, подекуди - грози.

Джерело: Укргідрометцентр.

Н всій території України прогнозується хмарна погода з проясненнями. У південних, східних, вдень і у більшості центральних та Сумській областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер буде північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 9-14°, у західних, північних областях та на Вінниччині – 6-11°; вдень – 18-23°.

У Києві сьогодні також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5-10м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 6-11°, вдень – 18-23°. У столиці вночі буде близько 10°, вдень – 21-23°.