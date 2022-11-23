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У низці областей очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу: прогноз погоди на 23 листопада

За даними синоптиків у середу, 23 листопада, низку українських областей накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Середа, 23 листопада 2022, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях – мокрий сніг, який до вечора перейде у дощ. У решті областей – без істотних опадів.

Вранці та вдень у більшості західних областей ожеледь.

Вночі та вранці у західній та південній частинах туман, видимість 200-500 метрів: оголошено I рівень небезпеки (жовтий)

На дорогах, крім південної частини та більшості центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний 5-10 м/с.

Температура повітря вдень у більшості західних, північних та центральних областей коливатиметься від -3 до +2 градусів, в інших областях вдень +2…+7. Найтепліше на крайньому півдні – від +8 до +13 градусів.

У Києві сьогодні хмарно, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці – близько 0 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 23 листопада, дощі, мокрий сніг, ожеледь, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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