Джерело: Укргідрометцентр
На всій території України очікується мінлива хмарність. Вночі у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях прогнозуються короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів.
Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі дорівнюватиме 14-19°, у південній частині – до 22°, в Карпатах – 9-14°; вдень – 25-30°, в західних та Житомирській областях – 22-27°.
У Києві сьогодні також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі – 17-19°, вдень – 27-29°.
Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Удень очікується гроза, рівень небезпечності – “жовтий”.
- За даними синоптиків у суботу, 1 липня, в окремих регіонах дощитиме.