За даними синоптиків, у неділю, 2 липня, низку областей накриють опади у вигляді дощу. Подекуди очікуються грози.

Джерело: Укргідрометцентр

На всій території України очікується мінлива хмарність. Вночі у північно-західних, вдень у західних, північних, місцями Вінницькій та Харківській областях прогнозуються короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів.

Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 14-19°, у південній частині – до 22°, в Карпатах – 9-14°; вдень – 25-30°, в західних та Житомирській областях – 22-27°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі – 14-19°, вдень – 25-30°. У столиці вночі – 17-19°, вдень – 27-29°.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. Удень очікується гроза, рівень небезпечності – “жовтий”.