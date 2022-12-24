У низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині – невеликі дощі. У Карпатах – з мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах помірні опади. У решті областей – без істотних опадів.
На південному заході та південному сході країни місцями туман.
Вітер переважно південний 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а у Криму та більшості західних областей – +5…+10 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +3 до +5 градусів.
- Цьогорічне літо в столиці встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.