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23 грудня

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У низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 грудня

За даними синоптиків у суботу, 24 грудня, частину України накриють опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Субота, 24 грудня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у західних областях, а також на Вінниччині, Житомирщині та Київщині – невеликі дощі. У Карпатах – з мокрим снігом. На Закарпатті та у Карпатах помірні опади. У решті областей – без істотних опадів.

На південному заході та південному сході країни місцями туман.

Вітер переважно південний 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у більшості областей температура повітря коливатиметься від +1 до +6 градусів, а у Криму та більшості західних областей – +5…+10 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південний 5-10 м/с. Вдень температура повітря у столиці коливатиметься від +3 до +5 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: 24 грудня, дощі, мокрий сніг, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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