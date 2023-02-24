У низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 лютого

За даними синоптиків у п'ятницю, 24 лютого, у деяких регіонах очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні хмарно з проясненням. Вдень у західних та північних областях пройдуть невеликі дощі. На Закарпатті – помірні опади. У Карпатах випаде мокрий сніг.

Вітер південний 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вдень у східних областях, а також на Сумщині та високогір’ї Карпат близько 0 градусів. У західних регіонах від +6 до +11 градусів. У решті областей від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +3 до +5 градусів.