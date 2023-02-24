У низці областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 24 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні хмарно з проясненням. Вдень у західних та північних областях пройдуть невеликі дощі. На Закарпатті – помірні опади. У Карпатах випаде мокрий сніг.
Вітер південний 7-12 м/с, вдень у Карпатах, північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Вдень у східних областях, а також на Сумщині та високогір’ї Карпат близько 0 градусів. У західних регіонах від +6 до +11 градусів. У решті областей від +2 до +7 градусів.
У Києві сьогодні вдень невеликий дощ. Вітер південний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +3 до +5 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.